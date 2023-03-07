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Карташев Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Карташев Алексей Степанович

Мать: Карташева Фёкла Аверьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Зайцева Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Карташева Агафья Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Карташева Агафья Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Горматова Ефимия Фёдоровна

Мать ребёнка: Карташева Агафья Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Агафья Корниловна

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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