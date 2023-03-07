Карташев Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Зайцева Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Карташева Агафья Корниловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Михенчева Аксинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Карташева Агафья Корниловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Горматова Ефимия Фёдоровна
Мать ребёнка: Карташева Агафья Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно