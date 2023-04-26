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Карташева Фёкла Аверьяновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

16.04.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Карташев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Карташев Алексей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Карташев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Карташев Алексей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Карташев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Карташев Алексей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Шмелёва (Карташева) Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Карташев Алексей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.04.1842
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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