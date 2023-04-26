Карташева Фёкла Аверьяновна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти16.04.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Карташев Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Карташев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Карташев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Карташев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Карташев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Карташев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Шмелёва (Карташева) Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Карташев Алексей Степанович
Смерть
16.04.1842