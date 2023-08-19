Шмелёва (Карташева) Василиса Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Суздальцева Лукерья Савельевна
Отец ребёнка: Шмелёв Савелий Прокофьевич
Рождение ребёнка
19.09.1838
Отец ребёнка: Шмелёв Савелий Прокофьевич
Рождение ребёнка
05.10.1842
Отец ребёнка: Шмелёв Савелий Прокофьевич
Рождение ребёнка
13.02.1845
Дочь: Суздальцева Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Шмелёв Савелий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно