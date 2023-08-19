Шмелёва (Карташева) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Карташева) Василиса Алексеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Карташев Алексей Степанович

Мать: Карташева Фёкла Аверьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Суздальцева Лукерья Савельевна

Отец ребёнка: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1838

Сын: Шмелёв Иван Савельевич

Отец ребёнка: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1842

Сын: Шмелёв Филипп Савельевич

Отец ребёнка: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1845

Дочь: Суздальцева Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно