Шмелёв Филипп Савельевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1842
Рождение ребёнка
27.11.1864
Сын: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Шмелёва Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.03.1867
Сын: Шмелёв Никифор Филиппович
Мать ребёнка: Шмелёва Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.10.1869
Мать ребёнка: Шмелёва Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.04.1881
Дочь: Агапия Филипповна
Мать ребёнка: Шмелёва Матрёна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно