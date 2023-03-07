Шмелёв Филипп Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелёв Филипп Савельевич

Шмелёв Филипп Савельевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1842

Отец: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Мать: Шмелёва Василиса Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1864

Сын: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Шмелёва Матрёна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1867

Сын: Шмелёв Никифор Филиппович

Мать ребёнка: Шмелёва Матрёна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1869

Сын: Шмелёв Иван Филиппович

Мать ребёнка: Шмелёва Матрёна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1881

Дочь: Агапия Филипповна

Мать ребёнка: Шмелёва Матрёна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Матрёна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close