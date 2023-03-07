Суздальцева (Шмелёва) Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Шмелёва) Евдокия Савельевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.02.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1845

Отец: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Мать: Шмелёва Василиса Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1868

Дочь: Варвара Анисимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Анисим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1871

Сын: Суздальцев Степан Анисимович

Отец ребёнка: Суздальцев Анисим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1874

Сын: Суздальцев Иван Анисимович

Отец ребёнка: Суздальцев Анисим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Анисим Иванович

Смерть
Неизвестно
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