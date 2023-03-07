Суздальцева (Шмелёва) Евдокия Савельевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1845
Рождение ребёнка
01.12.1868
Дочь: Варвара Анисимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Анисим Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1871
Сын: Суздальцев Степан Анисимович
Отец ребёнка: Суздальцев Анисим Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1874
Сын: Суздальцев Иван Анисимович
Отец ребёнка: Суздальцев Анисим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно