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Суздальцев Степан Анисимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1871

Отец: Суздальцев Анисим Иванович

Мать: Суздальцева Евдокия Савельевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Суздальцева Пелагея Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1891

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Суздальцева Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Суздальцева Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1896

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Суздальцева Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Суздальцева Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Суздальцев Иван Степанович

Мать ребёнка: Суздальцева Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Суздальцев Василий Степанович

Мать ребёнка: Суздальцева Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1908

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Суздальцева Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1911

Сын: Суздальцев Иван Степанович

Мать ребёнка: Суздальцева Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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