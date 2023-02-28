Суздальцев Анисим Иванович
Место рождения
Дата рождения07.02.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1843
Рождение ребёнка
01.12.1868
Дочь: Варвара Анисимовна
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
19.12.1871
Сын: Суздальцев Степан Анисимович
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
17.09.1874
Сын: Суздальцев Иван Анисимович
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно