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Суздальцев Анисим Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.02.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1843

Отец: Суздальцев Иван Егорович

Мать: Суздальцева Василиса Маркеловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1868

Дочь: Варвара Анисимовна

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Савельевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1871

Сын: Суздальцев Степан Анисимович

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Савельевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1874

Сын: Суздальцев Иван Анисимович

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Савельевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальцева Евдокия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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