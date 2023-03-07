Суздальцева (Тырышкина) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
31.01.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1891
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
03.04.1896
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
15.03.1903
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
10.09.1904
Сын: Суздальцев Иван Степанович
Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
16.03.1906
Сын: Суздальцев Василий Степанович
Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
18.07.1908
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович
Рождение ребёнка
12.03.1911
Сын: Суздальцев Иван Степанович
Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович
Смерть
Неизвестно