Суздальцева (Тырышкина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Тырышкина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тырышкин Иван Прокофьевич

Мать: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Суздальцев Степан Анисимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1891

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1896

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Суздальцев Иван Степанович

Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Суздальцев Василий Степанович

Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1908

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1911

Сын: Суздальцев Иван Степанович

Отец ребёнка: Суздальцев Степан Анисимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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