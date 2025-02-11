(Суздальцева) Варвара Анисимовна 01.12.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

(Суздальцева) Варвара Анисимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.12.1868, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 14.04.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Суздальцев Анисим Иванович07.02.1843 г.р.
Мать
Суздальцева (Шмелёва) Евдокия Савельевна13.02.1845 г.р.
Супруги
Суздальцев Иван Данилович17.01.1869 г.р.
Дети
(Суздальцева) Ефимия Ивановна05.07.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868

Отец: Суздальцев Анисим Иванович

Мать: Суздальцева (Шмелёва) Евдокия Савельевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
08.11.1889

Муж: Суздальцев Иван Данилович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.07.1892

Дочь: (Суздальцева) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
14.04.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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