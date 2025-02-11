(Суздальцева) Варвара Анисимовна
женский, родилась 01.12.1868, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 14.04.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецСуздальцев Анисим Иванович07.02.1843 г.р.
МатьСуздальцева (Шмелёва) Евдокия Савельевна13.02.1845 г.р.
Супруги
Суздальцев Иван Данилович17.01.1869 г.р.
Дети
(Суздальцева) Ефимия Ивановна05.07.1892 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868
Бракосочетание
08.11.1889
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1892
Дочь: (Суздальцева) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович
Смерть
14.04.1893