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Карташев Алексей Степанович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

07.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Карташев Степан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Карташев Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Карташева Фёкла Аверьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Карташев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Карташева Фёкла Аверьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Карташев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Карташева Фёкла Аверьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Шмелёва Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Карташева Фёкла Аверьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Фёкла Аверьяновна

Смерть
07.07.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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