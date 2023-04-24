Карташев Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти07.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Карташев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Карташев Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Карташева Фёкла Аверьяновна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Карташев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Карташева Фёкла Аверьяновна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Карташев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Карташева Фёкла Аверьяновна
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Шмелёва Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Карташева Фёкла Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1848