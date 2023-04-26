Карташев Степан
Место рождения
Дата рожденияДо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Карташев Семён Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Карташев Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно