Карташева Агафья Корниловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Зайцева Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Карташев Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Михенчева Аксинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Карташев Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Горматова Ефимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Карташев Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно