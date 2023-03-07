Карташева Агафья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Агафья Корниловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Зайцева Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Карташев Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Карташев Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Горматова Ефимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Карташев Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Фёдор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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