Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

09.07.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Карташев Фёдор Алексеевич

Мать: Карташева Агафья Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Зайцев Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1850

Сын: Зайцев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1858

Сын: Зайцев Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1862

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1865

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Тимофей Иванович

Смерть
09.07.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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