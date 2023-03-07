Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти09.07.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1850
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1858
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1862
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1865
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Зайцев Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1867