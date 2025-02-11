Зайцев Тимофей Иванович
мужской, родился 1826, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 26.11.1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецЗайцев Иван Михайлович1800 г.р.
МатьЗайцева Евдокия ТимофеевнаДо 1804 г.р.
Супруги
Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна1828 г.р.
Дети
Зайцев Фёдор Тимофеевич1848 г.р.
Зайцев Иван Тимофеевич17.02.1850 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Зайцев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.02.1850
Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.04.1858
Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.11.1862
Дочь: (Зайцева) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.04.1865
Дочь: (Зайцева) Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна
Смерть
26.11.1876