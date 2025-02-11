Зайцев Тимофей Иванович 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцев Тимофей Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 26.11.1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Зайцев Иван Михайлович1800 г.р.
Мать
Зайцева Евдокия ТимофеевнаДо 1804 г.р.
Супруги
Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна1828 г.р.
Дети
Зайцев Фёдор Тимофеевич1848 г.р.
Зайцев Иван Тимофеевич17.02.1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Зайцев Иван Михайлович

Мать: Зайцева Евдокия Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зайцев Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.02.1850

Сын: Зайцев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.04.1858

Сын: Зайцев Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.11.1862

Дочь: (Зайцева) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.04.1865

Дочь: (Зайцева) Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Зайцева (Карташева) Марья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
26.11.1876
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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