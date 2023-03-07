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Зайцев Иван Михайлович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

08.02.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Зайцев Михаил Семёнович

Мать: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Горматова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зайцев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1836

Сын: Зайцев Тихон Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1839

Сын: Зайцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Анисимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1858

Сын: Зайцев Степан Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Лукерья Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Зайцев Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Лукерья Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Лукерья Логиновна

Смерть
08.02.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
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