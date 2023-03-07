Зайцев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти08.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Зайцев Михаил Семёнович
Мать: Зайцева ?
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Горматова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.06.1836
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.04.1839
Мать ребёнка: Авдотья Анисимовна
Рождение ребёнка
10.07.1858
Мать ребёнка: Зайцева Лукерья Логиновна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Зайцева Лукерья Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1880
Похороны
Неизвестно