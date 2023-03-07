Зайцев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.04.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1839
Отец: Зайцев Иван Михайлович
Мать: Авдотья Анисимовна
Рождение ребёнка
24.03.1863
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1864
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1865
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1866
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
13.02.1867
Рождение ребёнка
05.02.1868
Дочь: Суздальцева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1869
Дочь: Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1875
Сын: Зайцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Зайцева Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1883
Мать ребёнка: Зайцева Матрёна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной
Смерть
Неизвестно