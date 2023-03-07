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Зайцев Василий Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.04.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1839

Отец: Зайцев Иван Михайлович

Мать: Авдотья Анисимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1863

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1864

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1865

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1866

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1867

Жена: Зайцева Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
05.02.1868

Дочь: Суздальцева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1869

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1875

Сын: Зайцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1883

Сын: Зайцев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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