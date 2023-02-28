Зайцева (Кирилина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Кирилина) Евдокия Ивановна

Зайцева (Кирилина) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

02.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Кирилин Иван Иванович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1863

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1864

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1865

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1866

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Василий Иванович

Смерть
02.01.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close