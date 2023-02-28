Зайцева (Кирилина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти02.01.1867
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Кирилин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1863
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1864
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1865
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1866
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1867