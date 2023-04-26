Зайцева (Шмелёва) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Шмелёва) Матрёна Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1847

Отец: Шмелёв Василий Иванович

Мать: Шмелёва (Большакова) Ефросинья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1867

Муж: Зайцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1868

Дочь: Суздальцева (Зайцева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1869

Дочь: (Зайцева) Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1875

Сын: Зайцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1883

Сын: Зайцев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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