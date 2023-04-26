Зайцева (Шмелёва) Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1847
Бракосочетание
13.02.1867
Рождение ребёнка
05.02.1868
Дочь: Суздальцева (Зайцева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1869
Дочь: (Зайцева) Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1875
Сын: Зайцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1883
Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно