Авдотья Анисимовна До 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Анисимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1819, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Зайцев Иван Михайлович1800 г.р.
Дети
Зайцев Василий Иванович18.04.1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1839

Сын: Зайцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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