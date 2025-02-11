Авдотья Анисимовна
женский, родилась До 1819, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Зайцев Иван Михайлович1800 г.р.
Дети
Зайцев Василий Иванович18.04.1839 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1839
Отец ребёнка: Зайцев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно