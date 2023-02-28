Зайцев Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти24.03.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Зайцев Семён Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Зайцева ?
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Воробьева Домна Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева ?
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Зайцева ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Зайцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева ?
Рождение ребёнка
До 1817
Мать ребёнка: Зайцева ?
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной
Смерть
24.03.1845