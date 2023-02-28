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Зайцев Михаил Семёнович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

24.03.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Зайцев Семён Иванович

Мать: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Зайцев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Воробьева Домна Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Зайцев Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Зайцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Зайцев Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной
Смерть
24.03.1845
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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