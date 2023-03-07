Зайцев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти06.02.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Зайцев Михаил Семёнович
Мать: Зайцева ?
Рождение ребёнка
29.09.1839
Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна
Рождение ребёнка
26.10.1840
Дочь: Кашина Просковья Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна
Рождение ребёнка
01.04.1843
Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна
Рождение ребёнка
20.05.1844
Дочь: Костина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна
Рождение ребёнка
09.06.1847
Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Зайцев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна
Рождение ребёнка
28.01.1857
Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1867