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Зайцев Николай Михайлович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

06.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Зайцев Михаил Семёнович

Мать: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1839

Сын: Зайцев Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1840

Дочь: Кашина Просковья Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1843

Сын: Зайцев Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1844

Дочь: Костина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1847

Сын: Зайцев Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Зайцев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1857

Сын: Зайцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Смерть
06.02.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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