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Зайцев Иван Николаевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1857

Отец: Зайцев Николай Михайлович

Мать: Зайцева (Володина) Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: (Зайцева) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Ирина Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1876

Сын: Зайцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Потапова Ирина Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1878

Дочь: (Зайцева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Ирина Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1880

Дочь: (Зайцева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Ирина Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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