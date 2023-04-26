Зайцев Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: (Зайцева) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
08.04.1876
Мать ребёнка: Потапова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1878
Дочь: (Зайцева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1880
Дочь: (Зайцева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно