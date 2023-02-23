Потапова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти17.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.04.1876
Отец ребёнка: Зайцев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.1878
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1880
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1892