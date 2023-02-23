Потапова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

17.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1876

Сын: Зайцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1878

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1880

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Николаевич

Смерть
17.07.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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