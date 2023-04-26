Зайцева (Володина) Неонилла Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Володина) Неонилла Ермолаевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Володин Ермолай Игнатьевич

Мать: Володина Марфа Фроловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
29.09.1839

Сын: Зайцев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1840

Дочь: Кашина (Зайцева) Просковья Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1843

Сын: Зайцев Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1844

Дочь: Костина (Зайцева) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1847

Сын: Зайцев Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Зайцев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1857

Сын: Зайцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.02.1886
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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