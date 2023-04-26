Зайцева (Володина) Неонилла Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти03.02.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1839
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.1840
Дочь: Кашина (Зайцева) Просковья Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1843
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1844
Дочь: Костина (Зайцева) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1847
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Зайцев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1857
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович
Смерть
03.02.1886