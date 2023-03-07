Володина Марфа Фроловна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: Федосья Ермолаевна
Отец ребёнка: Володин Ермолай Игнатьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Зайцева Неонилла Ермолаевна
Отец ребёнка: Володин Ермолай Игнатьевич
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Володин Константин Ермолаевич
Отец ребёнка: Володин Ермолай Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844