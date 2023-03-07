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Володина Марфа Фроловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: Федосья Ермолаевна

Отец ребёнка: Володин Ермолай Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Отец ребёнка: Володин Ермолай Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Володин Константин Ермолаевич

Отец ребёнка: Володин Ермолай Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Ермолай Игнатьевич

Смерть
1844
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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