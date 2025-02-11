(Володина) Федосья Ермолаевна
женский, родилась До 1792, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецВолодин Ермолай ИгнатьевичДо 1794 г.р.
МатьВолодина Марфа Фроловна1789 г.р.
Супруги
Емелин Николай НикифоровичДо 1792 г.р.
Дети
Фролова (Емелина) Фёкла НиколаевнаДо 1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Фролова (Емелина) Фёкла Николаевна
Отец ребёнка: Емелин Николай Никифорович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно