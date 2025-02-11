(Володина) Федосья Ермолаевна До 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

(Володина) Федосья Ермолаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1792, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Володин Ермолай ИгнатьевичДо 1794 г.р.
Мать
Володина Марфа Фроловна1789 г.р.
Супруги
Емелин Николай НикифоровичДо 1792 г.р.
Дети
Фролова (Емелина) Фёкла НиколаевнаДо 1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: Володин Ермолай Игнатьевич

Мать: Володина Марфа Фроловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емелин Николай Никифорович

Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Фролова (Емелина) Фёкла Николаевна

Отец ребёнка: Емелин Николай Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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