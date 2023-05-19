Емелин Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелин Николай Никифорович

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: Емелин Никифор

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Фролова Фёкла Николаевна

Мать ребёнка: Федосья Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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