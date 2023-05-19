Емелин Николай Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Емелин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Фролова Фёкла Николаевна
Мать ребёнка: Федосья Ермолаевна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно