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Володин Ермолай Игнатьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: Володин Игнат

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Марфа Фроловна

Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: (Володина) Федосья Ермолаевна

Мать ребёнка: Володина Марфа Фроловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Володин Константин Ермолаевич

Мать ребёнка: Володина Марфа Фроловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Зайцева (Володина) Неонилла Ермолаевна

Мать ребёнка: Володина Марфа Фроловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1844
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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