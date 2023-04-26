Володин Ермолай Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1794
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец: Володин Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина Марфа Фроловна
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: (Володина) Федосья Ермолаевна
Мать ребёнка: Володина Марфа Фроловна
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Володин Константин Ермолаевич
Мать ребёнка: Володина Марфа Фроловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Зайцева (Володина) Неонилла Ермолаевна
Мать ребёнка: Володина Марфа Фроловна
Смерть
До 1844