Кашина (Зайцева) Просковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Зайцева) Просковья Николаевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.10.1840

Дата смерти

02.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1840

Отец: Зайцев Николай Михайлович

Мать: Зайцева Неонилла Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1867

Сын: Кашин Парфирий Васильевич

Отец ребёнка: Кашин Василий Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1869

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1874

Сын: Кашин Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Кашин Василий Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Василий Петрович

Смерть
02.08.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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