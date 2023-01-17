Кашина (Зайцева) Просковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.10.1840
Дата смерти02.08.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1840
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1867
Сын: Кашин Парфирий Васильевич
Отец ребёнка: Кашин Василий Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1869
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1874
Отец ребёнка: Кашин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1875