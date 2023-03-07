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Зайцев Трофим Михайлович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Зайцев Михаил Семёнович

Мать: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1837

Сын: Зайцев Родион Трофимович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1838

Сын: Зайцев Роман Трофимович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1840

Сын: Зайцев Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1841

Сын: Зайцев Семён Трофимович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Плаксина Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1844

Дочь: Михенчева Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1846

Сын: Зайцев Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1848

Дочь: Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1852

Сын: Зайцев Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Муранова Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1856

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1858

Дочь: Михенчева Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ирина Агафоновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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