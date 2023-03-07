Зайцев Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Зайцев Михаил Семёнович
Мать: Зайцева ?
Рождение ребёнка
01.04.1837
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
17.07.1838
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
17.06.1840
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
15.05.1841
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Плаксина Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
14.11.1844
Дочь: Михенчева Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
18.08.1846
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
26.08.1848
Дочь: Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
17.06.1852
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Муранова Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
25.01.1856
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
20.03.1858
Дочь: Михенчева Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Ирина Агафоновна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно