Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1844
Дата смерти24.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1874
Дочь: (Михенчева) Марфа Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Михенчев Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1878
Дочь: (Михенчева) Татьяна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Михенчев Ксенофонт Петрович
Смерть
24.02.1893