Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.11.1844

Дата смерти

24.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1844

Отец: Зайцев Трофим Михайлович

Мать: Зайцева (Кашина) Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михенчев Ксенофонт Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1874

Дочь: (Михенчева) Марфа Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Михенчев Ксенофонт Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1878

Дочь: (Михенчева) Татьяна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Михенчев Ксенофонт Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.02.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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