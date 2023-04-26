Зайцева (Кашина) Ирина Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Кашина) Ирина Агафоновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Кашин Агафон Трофимович

Мать: (Кашина) Анна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Трофим Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1837

Сын: Зайцев Родион Трофимович

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1838

Сын: Зайцев Роман Трофимович

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1840

Сын: Зайцев Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1841

Сын: Зайцев Семён Трофимович

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Плаксина (Зайцева) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1844

Дочь: Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1846

Сын: Зайцев Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1848

Дочь: (Зайцева) Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1852

Сын: Зайцев Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Муранова (Зайцева) Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1856

Дочь: (Зайцев) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1858

Дочь: Михенчева (Зайцева) Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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