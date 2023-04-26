Зайцева (Кашина) Ирина Агафоновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кашин Агафон Трофимович
Мать: (Кашина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Дочь: Плаксина (Зайцева) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Дочь: Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Дочь: (Зайцева) Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Дочь: Муранова (Зайцева) Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Дочь: (Зайцев) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович
Дочь: Михенчева (Зайцева) Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Зайцев Трофим Михайлович