(Кашина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович
Рождение ребёнка
До 1817
Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна
Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Гарбунова (Кашина) Ксения Агафоновна
Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Зайцева (Кашина) Ирина Агафоновна
Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Кулюгина (Кулюгина) Татьяна Агафоновна
Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович
Смерть
1840