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(Кашина) Анна Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Агафон Трофимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кашин Анисим Агафонович

Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Кашин Николай Агафонович

Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна

Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Гарбунова (Кашина) Ксения Агафоновна

Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Зайцева (Кашина) Ирина Агафоновна

Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Кулюгина (Кулюгина) Татьяна Агафоновна

Отец ребёнка: Кашин Агафон Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1840
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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