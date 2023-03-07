Гарбунова (Кашина) Ксения Агафоновна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти05.09.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кашин Агафон Трофимович
Мать: Анна Васильевна
Бракосочетание
27.10.1839
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1840
Дочь: Шмелёва Просковья Васильевна
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Семёнович
Смерть
05.09.1849