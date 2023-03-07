Гарбунова (Кашина) Ксения Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова (Кашина) Ксения Агафоновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

05.09.1849

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кашин Агафон Трофимович

Мать: Анна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1839

Муж: Гарбунов Василий Семёнович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1840

Дочь: Шмелёва Просковья Васильевна

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.09.1849
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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