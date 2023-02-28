Гарбунов Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гарбунов Семён Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1839
Рождение ребёнка
14.01.1840
Дочь: Шмелёва Просковья Васильевна
Мать ребёнка: Гарбунова Ксения Агафоновна
Бракосочетание
24.02.1850
Рождение ребёнка
03.04.1851
Сын: Гарбунов Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Гарбунова Василиса Осиповна
Смерть
Неизвестно