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Гарбунов Василий Семёнович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гарбунов Семён Иванович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1839

Жена: Гарбунова Ксения Агафоновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1840

Дочь: Шмелёва Просковья Васильевна

Мать ребёнка: Гарбунова Ксения Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.02.1850

Жена: Гарбунова Василиса Осиповна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1851

Сын: Гарбунов Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Гарбунова Василиса Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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