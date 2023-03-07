Гарбунова (Яковлечева) Василиса Осиповна
Место рождения
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: Яковлевичев Осип Прокофьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1850
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1851
Сын: Гарбунов Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Гарбунов Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно