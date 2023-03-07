Гарбунова (Яковлечева) Василиса Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова (Яковлечева) Василиса Осиповна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: Яковлевичев Осип Прокофьевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.02.1850

Муж: Гарбунов Василий Семёнович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1851

Сын: Гарбунов Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Гарбунов Василий Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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