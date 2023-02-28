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Гарбунов Семён Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

25.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гарбунов Иван

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гарбунов Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Воробьева Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лапшева Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.06.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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