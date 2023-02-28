Гарбунов Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти25.06.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Гарбунов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гарбунов Василий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Воробьева Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лапшева Анна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.06.1873