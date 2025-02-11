Гарбунов Терентий Васильевич
мужской, родился 03.04.1851, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 20.04.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарбунов Василий Семёнович1817 г.р.
МатьГарбунова (Яковлечева) Василиса ОсиповнаДо 1832 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: (Гарбунова) Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна
Дочь: (Гарбунова) Зиновия Терентьевна
Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна
Дочь: Казаринова-Гундьерова (Гарбунова) Ксения Терентьевна
Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна
Дочь: (Гарбунова) Ирина Терентьевна
Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна
Сын: Гарбунов Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна
Сын: Гарбунов Фёдор Терентьевич
Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна
Дочь: (Гарбунова) Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна