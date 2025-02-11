Гарбунов Терентий Васильевич 03.04.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарбунов Терентий Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.04.1851, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 20.04.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гарбунов Василий Семёнович1817 г.р.
Мать
Гарбунова (Яковлечева) Василиса ОсиповнаДо 1832 г.р.
Супруги
Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна1855 г.р.
Дети
(Гарбунова) Евдокия Терентьевна27.07.1878 г.р.
(Гарбунова) Зиновия Терентьевна24.10.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1851

Отец: Гарбунов Василий Семёнович

Мать: Гарбунова (Яковлечева) Василиса Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Рождение ребёнка
27.07.1878

Дочь: (Гарбунова) Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.10.1880

Дочь: (Гарбунова) Зиновия Терентьевна

Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.01.1883

Дочь: Казаринова-Гундьерова (Гарбунова) Ксения Терентьевна

Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.04.1885

Дочь: (Гарбунова) Ирина Терентьевна

Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.05.1887

Сын: Гарбунов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Гарбунов Фёдор Терентьевич

Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.01.1891

Дочь: (Гарбунова) Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
20.04.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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