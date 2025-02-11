Казаринова-Гундьерова (Гарбунова) Ксения Терентьевна 15.01.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Казаринова-Гундьерова (Гарбунова) Ксения Терентьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.01.1883, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Гарбунов Терентий Васильевич03.04.1851 г.р.
Мать
Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна1855 г.р.
Супруги
Казаринов-Гундьеров Василий Макарыч1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1883

Отец: Гарбунов Терентий Васильевич

Мать: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
14.01.1901

Муж: Казаринов-Гундьеров Василий Макарыч

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.