Казаринова-Гундьерова (Гарбунова) Ксения Терентьевна
женский, родилась 15.01.1883, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецГарбунов Терентий Васильевич03.04.1851 г.р.
МатьГарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна1855 г.р.
Супруги
Казаринов-Гундьеров Василий Макарыч1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1883
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.01.1901
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно