Казаринов-Гундьеров Василий Макарыч
мужской, родился 1883, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
Казаринова-Гундьерова (Гарбунова) Ксения Терентьевна15.01.1883 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.01.1901
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно