Казаринов-Гундьеров Василий Макарыч 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Казаринов-Гундьеров Василий Макарыч

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1883, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Супруги
Казаринова-Гундьерова (Гарбунова) Ксения Терентьевна15.01.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
14.01.1901

Жена: Казаринова-Гундьерова (Гарбунова) Ксения Терентьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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