(Гарбунова) Ирина Терентьевна
женский, родилась 11.04.1885, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 17.08.1886, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарбунов Терентий Васильевич03.04.1851 г.р.
МатьГарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна1855 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1885
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.08.1886
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область