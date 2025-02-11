(Гарбунова) Ирина Терентьевна 11.04.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гарбунова) Ирина Терентьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.04.1885, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 17.08.1886, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гарбунов Терентий Васильевич03.04.1851 г.р.
Мать
Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1885

Отец: Гарбунов Терентий Васильевич

Мать: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
17.08.1886
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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