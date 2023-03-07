Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти05.12.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кашин Агафон Трофимович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1836
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Рождение ребёнка
16.07.1837
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Рождение ребёнка
18.06.1839
Дочь: Шмелёва Агрофена Елисеевна
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Рождение ребёнка
15.01.1842
Сын: Гарбунов Тимофей Елисеевич
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Рождение ребёнка
23.04.1844
Дочь: Пелагея Елисеевна
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Рождение ребёнка
25.02.1846
Дочь: Максакова Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Рождение ребёнка
02.11.1848
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Рождение ребёнка
31.03.1851
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Рождение ребёнка
20.03.1857
Дочь: Тырышкина Александра Елисеевна
Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.12.1880