Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

05.12.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кашин Агафон Трофимович

Мать: Анна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1836

Сын: Горбунов Павел Елисеевич

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1837

Сын: Горбунов Илья Елисеевич

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1839

Дочь: Шмелёва Агрофена Елисеевна

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1842

Сын: Гарбунов Тимофей Елисеевич

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1844

Дочь: Пелагея Елисеевна

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1846

Дочь: Максакова Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1848

Сын: Горбунов Ераст Елисеевич

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.1851

Сын: Гарбунов Егор Елисеевич

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1857

Дочь: Тырышкина Александра Елисеевна

Отец ребёнка: Горбунов Елисей Маркелович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Елисей Маркелович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.12.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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