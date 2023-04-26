Тырышкина (Гарбунова) Александра Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Гарбунова) Александра Елисеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1857

Отец: Горбунов Елисей Маркелович

Мать: Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.04.1877

Муж: Тырышкин Иван Моисеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1878

Дочь: (Тырышкина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1881

Дочь: (Тырышкина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1883

Сын: Тырышкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Тырышкин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1885

Сын: Тырышкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1886

Сын: Тырышкина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1887

Дочь: Горматова (Тырышкина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1890

Сын: Тырышкин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1891

Сын: Тырышкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Максакова (Тырышкина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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