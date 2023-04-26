Тырышкина (Гарбунова) Александра Елисеевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1857
Бракосочетание
03.04.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1878
Дочь: (Тырышкина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
01.04.1881
Дочь: (Тырышкина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
08.03.1883
Сын: Тырышкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
24.03.1884
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
04.03.1885
Сын: Тырышкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
25.10.1886
Сын: Тырышкина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
29.11.1887
Дочь: Горматова (Тырышкина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
28.03.1890
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
04.07.1891
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
26.11.1893
Дочь: Максакова (Тырышкина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Моисеевич
Смерть
Неизвестно