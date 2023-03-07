Горбунов Павел Елисеевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1836
Рождение ребёнка
20.09.1857
Сын: Гарбунов Константин Павлович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1863
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1866
Сын: Гарбунов Поликарп Павлович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1868
Сын: Гарбунов Константин Павлович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1869
Сын: Горбунов Парамон Павлович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Суздальцева Елена Павловна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно