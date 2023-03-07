Горбунов Павел Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Павел Елисеевич

Горбунов Павел Елисеевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1836

Отец: Горбунов Елисей Маркелович

Мать: Горбунова Дарья Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1857

Сын: Гарбунов Константин Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1863

Сын: Гарбунов Иван Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1866

Сын: Гарбунов Поликарп Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1868

Сын: Гарбунов Константин Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1869

Сын: Горбунов Парамон Павлович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Суздальцева Елена Павловна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close