Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна 18.06.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.06.1839, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горбунов Елисей Маркелович1814 г.р.
Мать
Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна1817 г.р.
Супруги
Шмелёв Фёдор Алексеевич22.12.1839 г.р.
Дети
Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна11.10.1862 г.р.
(Шмелёва) Ирина Фёдоровна02.04.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1839

Отец: Горбунов Елисей Маркелович

Мать: Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
11.10.1862

Дочь: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.04.1865

Дочь: (Шмелёва) Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.07.1868

Дочь: (Шмелёва) Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: (Шмелёва) Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.06.1874

Дочь: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.04.1878

Сын: Шмелёв Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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