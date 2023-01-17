Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.06.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1839

Отец: Горбунов Елисей Маркелович

Мать: Горбунова Дарья Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1862

Дочь: Горбунова Пераскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1865

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1868

Дочь: Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1874

Дочь: Деревягина Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1878

Сын: Шмелёв Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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