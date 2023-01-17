Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1839
Рождение ребёнка
11.10.1862
Дочь: Горбунова Пераскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.04.1865
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
11.07.1868
Дочь: Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1874
Дочь: Деревягина Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
16.04.1878
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно