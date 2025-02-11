Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна
женский, родилась 18.06.1839, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорбунов Елисей Маркелович1814 г.р.
МатьГорбунова (Кашина) Дарья Агафоновна1817 г.р.
Супруги
Шмелёв Фёдор Алексеевич22.12.1839 г.р.
Дети
Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна11.10.1862 г.р.
(Шмелёва) Ирина Фёдоровна02.04.1865 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1839
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1862
Дочь: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.04.1865
Дочь: (Шмелёва) Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
11.07.1868
Дочь: (Шмелёва) Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: (Шмелёва) Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1874
Дочь: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
16.04.1878
Отец ребёнка: Шмелёв Фёдор Алексеевич
Смерть
Неизвестно