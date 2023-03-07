Горбунов Ераст Елисеевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1848
Дата смерти23.01.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1848
Рождение ребёнка
27.10.1869
Дочь: Пераскева Ерастовна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Рождение ребёнка
24.08.1871
Сын: Горбунов Андрей Ерастович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Рождение ребёнка
14.07.1873
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Рождение ребёнка
21.05.1876
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Рождение ребёнка
09.01.1878
Сын: Горбунов Михаил Ерастович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Рождение ребёнка
04.07.1880
Сын: Горбунов Прокопий Ерастович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Рождение ребёнка
27.11.1882
Дочь: Анна Ерастовна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Рождение ребёнка
20.01.1884
Сын: Горбунов Василий Ерастович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Рождение ребёнка
07.03.1886
Сын: Горбунов Феофан Ерастович
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1886