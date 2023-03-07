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Горбунов Ераст Елисеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.11.1848

Дата смерти

23.01.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1848

Отец: Горбунов Елисей Маркелович

Мать: Горбунова Дарья Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1869

Дочь: Пераскева Ерастовна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1871

Сын: Горбунов Андрей Ерастович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Сын: Горбунов Илья Ерастович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1876

Сын: Горбунов Иван Ерастович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1878

Сын: Горбунов Михаил Ерастович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1880

Сын: Горбунов Прокопий Ерастович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1882

Дочь: Анна Ерастовна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1884

Сын: Горбунов Василий Ерастович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1886

Сын: Горбунов Феофан Ерастович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Евдокия Филиповна

Смерть
23.01.1886
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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