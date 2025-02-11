Горбунов Илья Ерастович
мужской, родился 14.07.1873, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 06.01.1877, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорбунов Ераст Елисеевич02.11.1848 г.р.
МатьГорбунова (Вегрунова) Евдокия Филиповна1848 г.р.
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Рождение
14.07.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.01.1877
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область