Горбунов Илья Ерастович 14.07.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунов Илья Ерастович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.07.1873, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 06.01.1877, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горбунов Ераст Елисеевич02.11.1848 г.р.
Мать
Горбунова (Вегрунова) Евдокия Филиповна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873

Отец: Горбунов Ераст Елисеевич

Мать: Горбунова (Вегрунова) Евдокия Филиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
06.01.1877
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.