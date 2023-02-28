Горбунов Елисей Маркелович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти10.04.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Гарбунов Маркел Агапович
Мать: Гарбунова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
09.01.1836
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
16.07.1837
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
18.06.1839
Дочь: Шмелёва Агрофена Елисеевна
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
15.01.1842
Сын: Гарбунов Тимофей Елисеевич
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
23.04.1844
Дочь: Пелагея Елисеевна
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
25.02.1846
Дочь: Максакова Евдокия Елисеевна
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
02.11.1848
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
31.03.1851
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
20.03.1857
Дочь: Тырышкина Александра Елисеевна
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.04.1864