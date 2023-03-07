Гарбунов Маркел Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарбунов Маркел Агапович

Гарбунов Маркел Агапович

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1797

Дата смерти

До 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797

Отец: Горбунов Агап

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Суздальцева Василиса Маркеловна

Мать ребёнка: Гарбунова Анна Мироновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гарбунов Андрей Маркелович

Мать ребёнка: Гарбунова Анна Мироновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Горбунов Елисей Маркелович

Мать ребёнка: Гарбунова Анна Мироновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Февронья Маркеловна

Мать ребёнка: Гарбунова Анна Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбунова Анна Мироновна

Смерть
До 1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close