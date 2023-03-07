Гарбунов Маркел Агапович
Место рождения
Дата рожденияДо 1797
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797
Отец: Горбунов Агап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Суздальцева Василиса Маркеловна
Мать ребёнка: Гарбунова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гарбунов Андрей Маркелович
Мать ребёнка: Гарбунова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Горбунов Елисей Маркелович
Мать ребёнка: Гарбунова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Февронья Маркеловна
Мать ребёнка: Гарбунова Анна Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарбунова Анна Мироновна
Смерть
До 1848