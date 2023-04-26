Гарбунова Анна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти23.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарбунова) Февронья Маркеловна
Отец ребёнка: Гарбунов Маркел Агапович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Суздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна
Отец ребёнка: Гарбунов Маркел Агапович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гарбунов Андрей Маркелович
Отец ребёнка: Гарбунов Маркел Агапович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Горбунов Елисей Маркелович
Отец ребёнка: Гарбунов Маркел Агапович
Смерть
23.07.1848