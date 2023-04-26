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Гарбунова Анна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

23.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарбунова) Февронья Маркеловна

Отец ребёнка: Гарбунов Маркел Агапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Маркел Агапович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Суздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна

Отец ребёнка: Гарбунов Маркел Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гарбунов Андрей Маркелович

Отец ребёнка: Гарбунов Маркел Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Горбунов Елисей Маркелович

Отец ребёнка: Гарбунов Маркел Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.07.1848

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